Galatasaray'da Emre Taşdemir'e yol göründü

AKŞAM
SARACCHİ’NİN transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes’in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında ligin ikinci yarısı için Emre Taşdemir’in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı. Genç futbolcunun önce mukavelesi uzatılacak, ardından da Kayserispor’a kiralanacak.
Galatasaray'da Emre Taşdemir’in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.
Ligue 1 lideri PSG, Monaco'yu konuk ettiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 7 maç aradan sonra ligde puan kaybetti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Juventus'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlanması Türk futbolseverleri şoke etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ali Koç, Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.