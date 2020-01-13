Galatasaray'da Emre Taşdemir'e yol göründü

Galatasaray'da Emre Taşdemir’in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.

AKŞAM

SARACCHİ’NİN transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes’in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında ligin ikinci yarısı için Emre Taşdemir’in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı. Genç futbolcunun önce mukavelesi uzatılacak, ardından da Kayserispor’a kiralanacak.