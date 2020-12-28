Galatasaray'da Emre Akbaba'ya indirimli sözleşme teklif edilecek

Galatasaray'a büyük fedakarlıklar yaparak transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Emre Akbaba sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.
Sakatlık sürecini atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan Emre Akbaba ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilkini gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, Akbaba ile 1 milyon euroluk sözleşme üzerinden görüşme gerçekleştirecek.
Galatasaray'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 1 milyon euroya çekmesini talep edecek.
Akbaba'nın 2 yıllık yeni sözleşme ve 1 milyon euro maaşa "evet" dememe ihtimaline karşılık, Galatasaray Yönetimi, sözleşme görüşmelerini Mayıs ayı sonuna bırakacak ve seçim sonrası yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini sağlayacak.
Yeni sözleşme imzalamak istediğini yönetime bildiren Younes Belhanda, 3,35 milyon euroluk maaşında da 1 milyon euro indirime gideceğini dile getirdi ancak yönetim bu talebe son derece soğuk bakarken oyuncuya cevap dahi verilmedi.
DETAY
• Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri fiyat düşürdü.
• 2,3 milyon euro isteyen ve yüzde 30 indirim yaptığı garanti ücretinin kabul edilmesi halinde imzaları atmaya hazır olduğunu belirten Belhanda ve menajeri bu görüşmede istediği yanıtı alamadı.
• Belhanda'nın bu talebine sarı kırmızılılar yanıt dahi vermedi.
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Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Akbaba'ya indirimli yeni sözleşme önerecek