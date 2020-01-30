Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatılıyor

Fenerbahçe ve Başakşehir'le girdiği transfer yarışı sonrası 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Emre Akbaba’yı Alanyaspor’dan renklerine bağlayan Galatasaray, yıldız futbolcuyla uzun bir süre daha yola devam etmeye kararlı. Önümüzdeki yıl mukavelesi sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncunun kontratını uzatmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim kolları sıvadı. Galatasaray’da yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti para karşılığında forma giyen Emre’yle aynı ücret üzerinden sözleşme yenilenmesi planlanıyor.
Eğer maaş yükündeki fazlalıklar ara transferin son günlerinde giderilebilirse, yenileme kısa süre içinde gerçekleşecek. Aksi takdirde ön protokol yapılarak, imzalar yeni bütçenin oluşturulacağı yaz transfer döneminde atılacak.
(Fanatik)
Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.
Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.
Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.
Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi, sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan ve önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba’nın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.
Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.
Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.
Dün siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıkan genç çalıştırıcı, tesislerde Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Yalçın, iki yöneticiye elindeki oyuncu grubunun kalitesine güvendiğini söyledi.