Galatasaray'da Dursun Özbek sessizliğini bozdu

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camiadaki seçim dedikoduları üzerine açıklama yaptı.

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde bir dizi operasyon geçiren mevcut başkan Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken kulübün gündeminde seçimn olmadığını da sözlerine ekledi.

Dursun Özbek, "Öncelikle Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve kendisine acil şifalar diliyorum. Bir açıklama yapma gereği hissettim. Galatasaray'ın gündeminde seçim yoktur. Herhangi bir kişiye destek vermek gibi bir görüş içinde olmadım." dedi.

Dursun Özbek ayrıca "Şampiyonluk yolunda takımımıza başarılar diliyorum. Hedefe ulaşacağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.