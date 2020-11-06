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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 13:43
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Galatasaray'da dünkü idmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivasspor maçında yok

Galatasaray'da dünkü idmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivasspor maçında yok

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Dünkü antrenmanda sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilirken Kolombiyalı golcü zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO AÇIKLAMASI

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Kolombiyalı forvet karşılaşmada forma giyemeyecek. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

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