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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 17:08
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 17:10

Galatasaray'dan Drogba açıklaması

Galatasaray'dan Drogba açıklaması

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Galatasaray Kulübü, teknik görevlendirme için eski futbolcuları Didier Drogba ile görüşme yapıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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