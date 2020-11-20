Galatasaray'da Divan Kurulu yarın toplanıyor

SPOR GÜNDEMİ

Fener'e yıllarca unutulmayacak çalım! Cimbom takasla işi bitiriyor Fener'e yıllarca unutulmayacak çalım! Cimbom takasla işi bitiriyor Galatasaray, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kanarya'nın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a Martin Linnes takası önerdi. Siyah-Beyazlılar, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.

Fener şokta! Kadrodan çıkarıldı Fener şokta! Kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, ağrılarının artması üzerine bugünkü idmanı yarıda bıraktı. Başarılı futbolcu, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da bir sakatlık kabusu daha Galatasaray'da bir sakatlık kabusu daha Kayserispor maçı öncesinde Galatasaray'da bir sakatlık daha yaşandı ve eksik oyuncu sayısı 10'a yükseldi.

Emre Belözoğlu'nun gizli planı ortaya çıktı Emre Belözoğlu'nun gizli planı ortaya çıktı Fenerbahçe, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo'yu transfer etmek istiyor. İşte İngiliz basınında yer alan haberin detayları...

Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncu için karşı karşıya Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncu için karşı karşıya Yaz aylarında da birçok Türk takımının gündemine gelen AEK'in Hırvat golcüsü Marko Livaja için "yeniden" Türkiye iddiaları gündeme gelmeye başladı. Yunan basını, iki dev kulübün 27 yaşındaki futbolcu için görüşmede olduğunu yazdı.