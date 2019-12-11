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Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor

Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor

Galatasaray Divan Kurulu, gelecek hafta toplanacak.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aralık ayı olağan toplantısı gelecek hafta yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte her ayın ikinci haftası yapılan divan kurulu toplantısı, futbol takımının bu akşam Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta karşılaşması nedeniyle gelecek hafta gerçekleştirilecek.

Toplantının Türk Telekom Stadı'nda 18 Aralık Çarşamba günü düzenleneceği bildirildi.

(AA)


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