Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor
Galatasaray Divan Kurulu, gelecek hafta toplanacak.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aralık ayı olağan toplantısı gelecek hafta yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte her ayın ikinci haftası yapılan divan kurulu toplantısı, futbol takımının bu akşam Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta karşılaşması nedeniyle gelecek hafta gerçekleştirilecek.
Toplantının Türk Telekom Stadı'nda 18 Aralık Çarşamba günü düzenleneceği bildirildi.
(AA)