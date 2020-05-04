Galatasaray'da Divan Kurulu 2 hafta ertelendi

SPOR GÜNDEMİ

2 ayrılık birden! Sergen 2,5 ay önce açıklamıştı 2 ayrılık birden! Sergen 2,5 ay önce açıklamıştı Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Galatasaray'da ilk ayrılık Galatasaray'da ilk ayrılık Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao'ya yedek olması için Brighton'dan 700 bin Euro karşılığında kiraladığı Florin Andone ile Sarı-Kırmızılıların yolları ayrılıyor.

Beşiktaş kalecisini buldu! Bedavaya... Beşiktaş kalecisini buldu! Bedavaya... Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.

Trabzonspor'un başına talih kuşu! 28 milyon Euro Trabzonspor'un başına talih kuşu! 28 milyon Euro Arap kulüpleri, Trabzonsporlu yıldızlar Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın peşine düştü. İki oyuncuya toplam 28 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor...

Josef de Souza bombası! Ezeli rakibe geliyor Josef de Souza bombası! Ezeli rakibe geliyor Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına sattığı Josef de Souza, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. 31 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında Galatasaray'la görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Al Ahli, yüksek maliyeti sebebiyle Josef de Souza'yı göndermek istiyor.

Fikret Orman'a suçlama: Beni kandırdı Fikret Orman'a suçlama: Beni kandırdı Beşiktaş'ın eski oyuncularından Hugo Almeida, ülkesinde verdiği röportajda Real Madrid'e transferinin gerçekleşmemesi sonrası Beşiktaş'a gittiğini açıklarken Fikret Orman'a ilişkin de sert ifadeler kullandı.