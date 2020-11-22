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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 17:40
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Galatasaray'da Diagne ve Emre Akbaba görüşme odasına

Galatasaray'da Diagne ve Emre Akbaba görüşme odasına

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Sabah

Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılılarda 10 eksik bulunurken, teknik direktör Fatih Terim, Emre Akbaba ve Diagne ile özel görüşerek "Bu fırsatı iyi kullanın" dedi.

Galatasaray, Kayserispor maçı öncesi oldukça sıkıntılı… Muslera, Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir'in sakatlığı bulunuyor. Omar, Babel, Arda, Okan ve Belhanda ise Kovid-19 testleri pozitif çıkması nedeniyle karantinada... Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken tecrübeli hocanın kadro arayışları da sürüyor. Elinde şu anda 14 oyuncu var ve Kayseri maçına, Fatih - Linnes, Donk, Marco, Saracchi, Taylan, Ömer - Emre Akbaba - Feghouli, Emre Kılınç ve Diagne 11'iyle çıkması bekleniyor.

SORUMLULUK ALMALISIN

Bu kadro içinde son dönemde formsuzlukları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Emre Akbaba ve Diagne kritik rol üstlenecek. Buna karşılık Terim'in iki oyuncusuna güveni tam... Diagne ve Emre Akbaba ile bire bir görüşmeler yapan Terim, Kayserispor maçının oldukça zor geçeceğini belirterek, "Sıra size geldi ve forma fırsatını iyi kullanın" dedi. Terim, orta sahada düşündüğü Akbaba'dan kilidi açmasını istedi. Paslarına ve hızına ihtiyacı olduğunu anlattı. Diagne'den de saha içinde daha fazla sorumluluk almasını istedi.

ALTYAPIDAN DESTEK ALACAK

Kayserispor maçı öncesinde Fatih Terim'in kullanabileceği 14 oyuncu bulunuyor. 21 kişilik maç kadrosunu tamamlamak için takımı genç oyuncularla takviye edecek. Emin, Ali Yavuz, Kerem ve Sekidika maç kadrosunda yer alacak. Tecrübeli teknik adamın U19'dan genç kaleci Emircan, forvet Erencan ile stoper Işık Kaan'ı maç kadrosuna alması bekleniyor.

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