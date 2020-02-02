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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 17:12
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 17:14

Galatasaray'da Diagne için tek ihtimal kaldı

Galatasaray'da Diagne için tek ihtimal kaldı

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Galatasaray'ın sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge kiraladığı Mbaye Diagne için çözüm aranıyor.

Galatasaray'ın sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge kiraladığı Mbaye Diagne içim çözüm aranıyor. Hem takımının hem de sarı kırmızılıların istemediği oyuncu için seçenekler aranmaya başlandı.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre, hem Galatasaray hem de Club Brugge oyuncuya sıcak bakmadı. Üçüncü bir takımda oynamasına izin çıkmayan Diagne için tek formül bulunuyor. Haberin başlığında ise, "Diagne için tek çıkış yolu var" ifadeleri kullanıldı.

HENÜZ BAŞLAMAMIŞ BİR LİG 

Sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürürecek olan Diagne, bu seçeneğin yanı sıra yeni sezonun henüz başlamadığı bir lige de transfer olabilir.

Brugge'de kesin olarak kadro dışı kalan Diagne, Brugge ile Galatasaray'ın anlaşması durumunda bu çözümü masaya yatıracak

Güney Amerika'da ve ABD'de yeni sezon Mart ayında başlayacak. Eğer futbol oynama konusunda ısrarlı olursa, Senegalli oyuncunun yeni rotası Kuzey ya da Güney Amerika olabilir.

(Sporx)

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