Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim Nagatomo

Devre arasında önemli bir kadro revizyonuna gitmeyi planlayan Galatasaray'da ilk yolcu kesinleşti.

Sarı-Kırmızılılar performansı nedeniyle eleştirilen Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.

SEZON SONU SERBEST

Alınan bilgilere göre yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Japon sol bekin menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçti ve "Kulüp bulun" mesajını iletti.

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