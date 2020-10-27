  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 08:06
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten rahatsız oldum

Galatasaray'da dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten rahatsız oldum

Paylaş

Skorer

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak arasında gerçekleştirilen dev zirveden ‘mutabakat' kararı çıktı. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz karşılıklı verilen demeçlerin kendilerini üzdüğünü dile getirirken bundan böyle yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak'ın konuşması yönünde karar alındı. İşte dev zirvede konuşulanlar…

Galatasaray’da sürpriz zirveden ‘mutabakat’ çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında yaşanan demeç krizi, dün tarafların bir araya gelmesiyle sonuçlandı.

TERİM’LE BAŞ BAŞA KONUŞMAYI TERCİH ETTİ

İki taraf da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla mutabakatı duyurdu. Bugün açıklama yapacağını daha önce duyuran Başkan Mustafa Cengiz, programını değiştirerek Terim’le baş başa konuşmayı tercih etti.

Kritik görüşme Türk Telekom Stadı’nda 15.30’da başladı. İki taraf eteklerindeki taşları dökerken, Terim, Başkan Cengiz’e geçen hafta basına yansıyan sözlerine çok üzüldüğünü söyledi.

TERİM TWEETTEN RAHATSIZ OLDU

Terim yine kendisi aleyhine tweet atılmasından rahatsızlığını aktardı. Başkan ise yanlış anlaşıldığını ve milli aranın yaramadığını anlatmaya çalıştığını belirtti.

BAŞKAN DA TERİM’İN AÇIKLAMALARINDAN RAHATSIZ

Başkan ayrıca hocaya, Erzurum maçındaki açıklamalarının kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Zirvede, tweet ve diğer konularda dikkatli olunacağı, daha az konuşma yapılacağı, kamuoyu önünde ve arka planda dikkatli olunacağı ifade edildi.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak’ın konuşması yönünde karar alındı. 16.55’te Fatih Terim, “Her şey yolunda” tweeti atarak zirvenin kötü geçmediği sinyalini verdi.

TERİM’DEN YARIM SAAT SONRA KULÜPTEN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüp, yarım saat sonra, “Bugün saat 15.30’da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu’nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!” İfadelerine yer verdi.

ARDINDAN ‘KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’ PAYLAŞIMI

Galatasaray Kulübü daha sonra da “Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir” mesajını paylaştı.

5 AYDA 18 AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu olduğu haziran ayından bu yana tam 18 kez mikrofonların karşısına geçti.

Başkan Cengiz’in yaz döneminde sponsorluk ve transferlerin imza törenleri ile Galatasaray TV’ye yaptığı açıklamaların 18 olduğu ifade edildi. Buna karşın takım 6’sı geçen sezondan kalan toplam 15 resmi maça çıktı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fransız gazetecinin kışkırtıcı sorusuna Demba Ba'dan ders niteliğinde cevap
Fransız gazetecinin kışkırtıcı sorusuna Demba Ba'dan ders niteliğinde cevap

Fransız gazetecinin kışkırtıcı sorusuna Demba Ba'dan ders niteliğinde cevap

Dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten çok rahatsız oldum
Dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten çok rahatsız oldum

Dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten çok rahatsız oldum

Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı! Devre arasında...
Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı! Devre arasında...

Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı! Devre arasında...

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Avcı olmazsa Tekke
Avcı olmazsa Tekke

Avcı olmazsa Tekke

Bordo-Mavili yönetim, F.Bahçe yenilgisi sonrası İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni adaylar arasında Abdullah Avcı ve Fatih Tekke isimleri ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de koronavirüs paniği
Fenerbahçe'de koronavirüs paniği

Fenerbahçe'de koronavirüs paniği

F.Bahçe'nin Trabzon karşılaşması öncesinde yemek yediği iddia edilen restaurantta 23 kişi Kovid'li çıktı. Mekan geçici olarak kapatıldı.

Fenerbahçe durduğu yerden atıyor!
Fenerbahçe durduğu yerden atıyor!

Fenerbahçe durduğu yerden atıyor!

Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında rakip ağları 10 kez havalandırdı. Alanyaspor'un ardından Göztepe ile birlikte en çok gol atan ikinci takım olan Sarı-Lacivertliler'in bu gollerinin 7'si duran toplardan geldi.

Galatasaray'da 'her şey yolunda'
Galatasaray'da 'her şey yolunda'

Galatasaray'da 'her şey yolunda'

Erzurum'da yönetimi hedef alan Fatih Terim, Türk Telekom'da Başkan Mustafa Cengiz'le gergin bir toplantı gerçekleştirdi. Araya Albayrak girdi. Terim ise, “Her şey yolunda” paylaşımını yaptı.

Beşiktaş'ı Kanadalı yıldızları uçurdu
Beşiktaş'ı Kanadalı yıldızları uçurdu

Beşiktaş'ı Kanadalı yıldızları uçurdu

Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.

Çaykur Rizespor, Sivas'tan 3 puanla dönüyor
Çaykur Rizespor, Sivas'tan 3 puanla dönüyor

Çaykur Rizespor, Sivas'tan 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Çaykur Rizespor, rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.