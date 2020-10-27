Galatasaray'da dev zirvede konuşulanlar ortaya çıktı: O tweetten rahatsız oldum

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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak arasında gerçekleştirilen dev zirveden ‘mutabakat' kararı çıktı. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz karşılıklı verilen demeçlerin kendilerini üzdüğünü dile getirirken bundan böyle yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak'ın konuşması yönünde karar alındı. İşte dev zirvede konuşulanlar…

Galatasaray’da sürpriz zirveden ‘mutabakat’ çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında yaşanan demeç krizi, dün tarafların bir araya gelmesiyle sonuçlandı.

TERİM’LE BAŞ BAŞA KONUŞMAYI TERCİH ETTİ

İki taraf da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla mutabakatı duyurdu. Bugün açıklama yapacağını daha önce duyuran Başkan Mustafa Cengiz, programını değiştirerek Terim’le baş başa konuşmayı tercih etti.

Kritik görüşme Türk Telekom Stadı’nda 15.30’da başladı. İki taraf eteklerindeki taşları dökerken, Terim, Başkan Cengiz’e geçen hafta basına yansıyan sözlerine çok üzüldüğünü söyledi.

TERİM TWEETTEN RAHATSIZ OLDU



Terim yine kendisi aleyhine tweet atılmasından rahatsızlığını aktardı. Başkan ise yanlış anlaşıldığını ve milli aranın yaramadığını anlatmaya çalıştığını belirtti.

BAŞKAN DA TERİM’İN AÇIKLAMALARINDAN RAHATSIZ

Başkan ayrıca hocaya, Erzurum maçındaki açıklamalarının kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Zirvede, tweet ve diğer konularda dikkatli olunacağı, daha az konuşma yapılacağı, kamuoyu önünde ve arka planda dikkatli olunacağı ifade edildi.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak’ın konuşması yönünde karar alındı. 16.55’te Fatih Terim, “Her şey yolunda” tweeti atarak zirvenin kötü geçmediği sinyalini verdi.

TERİM’DEN YARIM SAAT SONRA KULÜPTEN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüp, yarım saat sonra, “Bugün saat 15.30’da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu’nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!” İfadelerine yer verdi.

ARDINDAN ‘KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’ PAYLAŞIMI

Galatasaray Kulübü daha sonra da “Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir” mesajını paylaştı.

5 AYDA 18 AÇIKLAMA



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu olduğu haziran ayından bu yana tam 18 kez mikrofonların karşısına geçti.

Başkan Cengiz’in yaz döneminde sponsorluk ve transferlerin imza törenleri ile Galatasaray TV’ye yaptığı açıklamaların 18 olduğu ifade edildi. Buna karşın takım 6’sı geçen sezondan kalan toplam 15 resmi maça çıktı.