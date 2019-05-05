Galatasaray'da derbinin kilit ismi Sofiane Feghouli

Son haftalarda artan bir performans çizen Beşiktaş'ın son maçlarını analiz eden Galatasaray teknik heyeti, siyah-beyazlıların eksiklerini de tespit etti. Terim ve kurmayları, Beşiktaş'ın zayıf karnı olarak savunma bölgesinin sol tarafı olarak görüyor. Isimat-Mirin ve Caner Erkin'in baskı altında hata yapmaya yatkın olduklarını düşünen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı bu bölgeden vurmayı amaçlıyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray'ın bu sezon hücumdaki en formda ismi olan Sofiane Feghouli'ye çok iş düşeceğini bilen İmparator, Cezayirli yıldızından bu maçta çok şey bekliyor. Feghouli'den Beşiktaş'ın savunmadan topu çıkardığı anlarda Isimat-Mirin ve Caner bölgesine baskı yapmasını isteyen Fatih Terim ayrıca toplu oyunda da içeri kat ederek skora katkı yapmasını bekliyor.

İKİNCİ YARININ FORMDA İSMİ

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin dışında Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ile sonuca gitmeye çalışacak. Onyekuru ligde 12 gol atarken, Feghouli rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Cezayirli yıldız, ligin ikinci yarısında 6 gol 5 asistle toplamda 11 gole doğrudan katkı sağladı!