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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 15:16
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray'da derbi hazırlıkları tamamlandı

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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular, gruplar halinde dar alanda pas çalışması üzerinde durdu. İdmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, akşam saatlerinde Trabzon'a giderek kampa girecek.

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Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti. 23. dakikada yaşanan ve geceye damga vuran pozisyon sonrası yayıncı kuruluştan daha önce uygulanmamış sürpriz bir hamle geldi.

DETAY
• Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi.
• Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.

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