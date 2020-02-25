Galatasaray'da derbi galibiyeti için 4 milyon TL prim

Kadıköy’deki tarihi zaferin ardından, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kesenin ağzını ardına kadar açtı. Sarı-Kırmızılı futbolculara galibiyet primi olarak 4 milyon TL dağıtılacak.

Fenerbahçe galibiyetiyle şampiyonluk yarışının en güçlü adayı haline gelen Galatasaray’da, motivasyonun düşmesine bir an bile izin verilmiyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim, derbi öncesi takımdaki konsantrasyonu arttırmak adına, Ocak ayından kalan 7 milyon TL tutarındaki transfer taksitlerini futbolcuların hesaplarına yatırmıştı. 3-1’lik galibiyet sonrası Florya’daki mutluluğu daha da arttırabilmek adına, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kesenin ağzını ardına kadar açtı.

Teknik direktör Fatih Terim’le de görüşen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, oyunculara galibiyet primi olarak 4 milyon TL dağıtma kararı aldı.

(Fanatik)