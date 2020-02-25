Galatasaray'da derbi galibiyeti için 4 milyon TL prim

Fenerbahçe galibiyetiyle şampiyonluk yarışının en güçlü adayı haline gelen Galatasaray’da, motivasyonun düşmesine bir an bile izin verilmiyor.
Sarı-Kırmızılı yönetim, derbi öncesi takımdaki konsantrasyonu arttırmak adına, Ocak ayından kalan 7 milyon TL tutarındaki transfer taksitlerini futbolcuların hesaplarına yatırmıştı. 3-1’lik galibiyet sonrası Florya’daki mutluluğu daha da arttırabilmek adına, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kesenin ağzını ardına kadar açtı.
Teknik direktör Fatih Terim’le de görüşen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, oyunculara galibiyet primi olarak 4 milyon TL dağıtma kararı aldı.
(Fanatik)
Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.
Sarı-Kırmızılılar’ın Kadıköy’deki zaferini tüm dünya basını manşetlerine taşıdı. Galatasaray’ın tarihi yeniden yazdığına değinildi. Sinir derbisinde kazananın G.Saray olduğu vurgulandı. Kıtalararası maçın önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 haftada 11 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı!..
Fatih Terim, derbi öncesinde oyuncularına ev ödevi verdiğini söyledi. Tecrübeli teknik adamın sadece taktik değil, oyuncularına duygusal bir mesaj da yazdığı öğrenildi.
Derbi sonrası istifası istenen Ersun Yanal, dün sabah Samandıra’ya gitti. Bazı yöneticiler sezon sonuna kadar Yanal ile devam etme istediğini dile getirdi. Son karı ise Başkan Ali Koç verecek...
Nkoudou: “Futbol gerçekten çok acımasız. Maçın son dakikasında bir gol yedik, 2 puan bıraktık. 2 gündür doğru dürüst uyumadım.”
“Başkan gelecek, hesap verecek” tezahüratına sinirlenip, tribüne atlayan Ali Koç, taraftarla büyük gerilim yaşadı ve kırgınlığını, “Satmayın beni” haykırışıyla dile getirdi. Taraftar da bu konuda ikiye bölündü.