Galatasaray'da deplasman endişesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Club Brugge karşılaşmasının hemen ardından başladığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Yarın deplasmanda Malatya ekibine konuk olacak Galatasaray'ın, Anadolu ekibine karşı dış sahada gösterdiği performans taraftarlarını korkutuyor. Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a iki kez konuk olan Cimbom, iki maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 2017-2019 sezonunda Yeni Malatya'ya deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray, 2018-2019'da isez 2-0'lık mağlubiyet aldı. Bu sezon ilk 4 maçında 5 puan kaybı yaşayan Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında puan kaybetmek istemiyor. Bir hafta içerisinde üçüncü maçına çıkacak olacak Galatasaray'ın, Yeni Malatya deplasmanında ilk puanlarını almak istiyor.

İKİ İLERİ BİR GERİ

Sarı-kırmızılıların son 5 sezondur dış saha performansı ise hiç iyi durumda değil. Süper Lig'de 2017 yılından beri iç saha mağlubiyeti almayan Galatasaray, dış sahada ise üç puan çıkartmakta zorlanıyor. 2015-2016 sezonundan beri dış sahada 70 maça çıkan Galatasaray, sadece 29 maçta galibiyet alabildi. Galatasaray, geriye kalan 41 maçta puan kaybederken, bu karşılaşmalarda 24 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Bu sezona da Denizlispor deplasmanında mağlubiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci dış saha maçında Kayserispor'u 3-2 ile geçti. Galataaray, Pazar günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da üç puan arayacak.

(Yeni Şafak)