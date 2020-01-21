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  • 21 Ocak 2020 Salı 11:28
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  • 21 Ocak 2020 Salı 11:39

Slovakya'nın 'Yeni Skrtel'i olarak görülen Denis Vavro, Galatasaray'ın kıskacında

Slovakya'nın 'Yeni Skrtel'i olarak görülen Denis Vavro, Galatasaray'ın kıskacında

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Luyindama’nın sakatlığı sonrası stoper arayışlarına giren, Murillo’yu son anda elinden kaçıran Galatasaray, Lazio’da forma giyen Denis Vavro’yu takibe aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Murillo ile anlaşmasına rağmen oyuncunun son dakikada kararını değiştirmesi ve Celta Vigo forması giymesinin ardından stoper arayışlarına devam eden Galatasaray’da rota yine İtalya.

DENİS VAVRO GALATASARAY'A...

Denizlispor maçından sonra stoper isteğini açık açık belirten ve genç bir oyuncu arayışına girdiklerini belirten Fatih Terim’in Lazio’da oynayan Denis Vavro’yu takibe aldığı öğrenilirken, Galatasaray’ın Slovak defans için nabız yokladığı ifade edildi. Yaz ayı transfer döneminde Kopenhag’dan 10,5 milyon euro’ya transfer edilmesine rağmen Serie A devinde genelde yedek kulübesinde oturan Vavro’nun sürekli forma giyebileceği bir takımda oynama isteği olduğu bildirilirken tecrübeli teknik direktör Simone İnzaghi’nin de bu ayrılığa onay verebileceği kaydedildi.

SLOVAKYA'NIN YENİ SKRTEL'İ

9 kez Slovakya Milli Takım forması giyen 23 yaşındaki Vavro, Lazio’da 9 maçta görev alırken oyuncunun stili ve tarzının Skrtel’e benzemesi dikkat çekiyor. 1,93’lük Vavro’yu kiralamak isteyen Galatasaray’ın Iglı Tare ile temasa geçtiği anlaşılırken yetenekli stoperin 2 yılda değerini 10 milyon euro’lara kadar yükseltmesi ayrıca takdir topluyor.

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