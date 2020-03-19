Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, Radamel Falcao'nun Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyledi.

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, Radamel Falcao’nun Galatasaray’da çok mutlu olduğunu söyledi: “Koronavirüs bizi rahatsız ediyor ve insan sağlığı en önemli şey. Ailelerimizle ilgileniyoruz. Korkmadığımızı söylemek yalan olur. Falcao Galatasaray’da olmaktan çok mutlu. Takıma yardım ettiğini biliyor. Zaten önemli katkılarda bulundu ve son maçlarda bunu açıkça gördük.