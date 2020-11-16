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aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 15:21
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Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sakatlığı beklenenden ciddi çıktı

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sakatlığı beklenenden ciddi çıktı

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Sporx

Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Demokratik Kongo Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Christian Luyindama, Angola ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Kinshasa'da bırakıldı.

Kongo'dan Footrdc'nin haberine göre; Christian Luyindama, Afrika Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak maç öncesi ülkesinde bırakıldı ve Türkiye'ye geri döneceği belirtildi. Kongo Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti'nin ilk tespitlerine göre Luyindama'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi de verildi.

'The Boss' lakaplı Luyindama ile ilgili İstanbul'da da Galatasaray sağlık heyeti çeşitli testler yapacak.

NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR

Christian Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapattı.

LUYINDAMA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Kayserispor

Rizespor[D]

Hatayspor

LUYINDAMA'NIN YERİNE DONK

Fatih Terim işi şansa bırakmayarak her ihtimale karşı Ryan Donk'u 11'e hazırlamaya başlamıştı.

Görev geldiği her an forma şansını en iyi şekilde değerlendiren Hollandalı oyuncu da bu hafta içi özel çalışmalar yapacak. Kritik anlarda önemli sorumluluklar alan 34 yaşındaki futbolcuya, Terim çok güveniyor.

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