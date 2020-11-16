Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sakatlığı beklenenden ciddi çıktı

Demokratik Kongo Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Christian Luyindama, Angola ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Kinshasa'da bırakıldı.
Kongo'dan Footrdc'nin haberine göre; Christian Luyindama, Afrika Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak maç öncesi ülkesinde bırakıldı ve Türkiye'ye geri döneceği belirtildi. Kongo Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti'nin ilk tespitlerine göre Luyindama'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi de verildi.
'The Boss' lakaplı Luyindama ile ilgili İstanbul'da da Galatasaray sağlık heyeti çeşitli testler yapacak.
NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR
Christian Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapattı.
LUYINDAMA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Kayserispor
Rizespor[D]
Hatayspor
LUYINDAMA'NIN YERİNE DONK
Fatih Terim işi şansa bırakmayarak her ihtimale karşı Ryan Donk'u 11'e hazırlamaya başlamıştı.
Görev geldiği her an forma şansını en iyi şekilde değerlendiren Hollandalı oyuncu da bu hafta içi özel çalışmalar yapacak. Kritik anlarda önemli sorumluluklar alan 34 yaşındaki futbolcuya, Terim çok güveniyor.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Ara transfer döneminde takviyelere devam etmeyi planlayan yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında forvetin ardından kale ve stoper hatlarını da güçlendirmek için düğmeye bastı.
Koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrılan Ryan Babel'in 4. testinde pozitif sonuç alındı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla, dün gece oynanan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi.