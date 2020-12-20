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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 14:45
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Galatasaray'da cezalı Fatih Terim'in yerine kulübede Levent Şahin olacak

Galatasaray'da cezalı Fatih Terim'in yerine kulübede Levent Şahin olacak

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Süper Lig'de salı günü Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim'in yerine kulübede Levent Şahin yer alacak.

Galatasaray'da mecburi görev değişikliği. Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza almasına kesin gözüyle bakılan teknik patron Fatih Terim'in yerine, Göztepe karşısında takımın başında Levent Şahin olacak.

Fatih hocanın 1 numaralı yardımcısı ve ekibindeki en güvendiği isim konumunda olan Şahin, A Milli Takım'daki görevinden bu yana Terim'le birlikte. Akademik geçmişi bulunan, aynı zamanda analiz ve raporlama ekibinin de başında yer alan Levent hoca, antrenmanlar sırasında da en yoğun eforu sarf eden antrenör olarak ön plana çıkıyor. Levent Şahin, özellikle sezon başında Süper Lig kulüplerinden teklifler almasına rağmen, yola Fatih hocayla devam etmeyi seçmişti.

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