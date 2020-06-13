Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının kadrosu açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra gruplar halinde pas çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Uçakla bugün Trabzon'a gidecek Galatasaray, daha sonra kara yolu ile Rize'ye geçerek kampa girecek.
- Kamp kadrosu
Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu Rize'ye götürülmedi.
Sakatlığı bulunan Marcao'nun yanı sıra Jimmy Durmaz ile Jesse Sekidika da Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.
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