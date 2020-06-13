  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:02
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının kadrosu açıklandı

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının kadrosu açıklandı

Paylaş

Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra gruplar halinde pas çalışması yaptı. İdmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Uçakla bugün Trabzon'a gidecek Galatasaray, daha sonra kara yolu ile Rize'ye geçerek kampa girecek.

- Kamp kadrosu

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu Rize'ye götürülmedi.

Sakatlığı bulunan Marcao'nun yanı sıra Jimmy Durmaz ile Jesse Sekidika da Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Adı Fenerbahçe'yle anılan Thiago Silva, Brezilya'ya döneceği iddialarını yalanladı

title

Şenol Güneş'ten Roberto Mancini'ye: Atmosferi hayal et, nasıl hisler ama

title

Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu belgesi yorumu

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama
Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama

Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Dev maça beklenen atama
Dev maça beklenen atama

Dev maça beklenen atama

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap
F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap

F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı
Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı

Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Scout ekibi önerdi, Terim 'alın' dedi
Scout ekibi önerdi, Terim 'alın' dedi

Scout ekibi önerdi, Terim 'alın' dedi

Galatasaray scout ekibi, Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı teknik direktör Fatih Terim'e önerdi. Tecrübeli antrenör transfere onay verirken Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Çek ekibinin kapısını çalacak.

Carlos Eduardo'yla ilgili resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...
Carlos Eduardo'yla ilgili resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Carlos Eduardo'yla ilgili resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Adı Fenerbahçe'yle anılan Al-Hilal'in Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo'nun menajeri Andre Luiz Costa, transfere dair önemli açıklamalar yaptı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.