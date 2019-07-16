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  3. Galatasaray'da büyük tepki! 'Bu iki oyuncuyu alıp veteran takımı mı kuracağız?'

Galatasaray'da büyük tepki! 'Bu iki oyuncuyu alıp veteran takımı mı kuracağız?'

Galatasaray'da büyük tepki! 'Bu iki oyuncuyu alıp veteran takımı mı kuracağız"'

Galatasaray'ın gündemine gelen Mehmet Topal ve Fernandes isimleri taraftarların sabrını taşırdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaklaşık 1 aydır Ever Banega transferiyle ilgilenmesine rağmen elindeki Fernando’dan da olan Galatasaray’da Seri, Fred, Cuellar isimlerine sıcak bakılsa da taraftarların Mehmet Topal ve Fernandes seslerine tahammülü olmadığı gözlemlendi.

GALATASARAY'DA MEHMET TOPAL VE FERNANDES TEPKİSİ

Ndiaye ve Fernando’yu kaybederek iki orta oyuncusunu kadrosuna katmak zorunda olan Galatasaray’da 33 yaşındaki Mehmet Topal ve 34 yaşındaki Manuel Fernandes iddiaları camiayı öfkelendirdi. Geçtiğimiz sezon Fernando-Ndiaye-Belhanda üçlüsüyle Şampiyonlar Ligi’nde 4 puan toplayabilen sarı kırmızılı yöneticilerin takımdan ayrılan iki futbolcunun yerini daha büyük yıldızlarla doldurması beklenirken, Banega transferini bitiremeyen Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’a taraftarlardan ‘Mehmet Topal – Fernandes’i alıp takımı veteran takımı mı yapacağız?’ tepkisi geldi. Başarılı teknik adam Fatih Terim’in Fernandes ve Topal'ı kesinlikle istemediği ifade edilirken, bir türlü gerçekleşemeyen transferler yüzünden yönetimle Terim arasında soğuk rüzgarların estiği bildirildi. 

Dinamik bir orta saha hattı oluşturmak isteyen Fatih Terim’in Albayrak'a sürprizbir  liste verdiği anlaşılırken, Galatasaray’ın bazı anlaşmalar yaptığı fakat Diagne transferinin gerçekleşmemesi sebebiyle bu futbolcuları beklettiği öğrenildi.

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