Galatasaray'da büyük tehlike! Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak hapis cezası alabilir

Saray'da ortalık yine karıştı... Mart ayında yönetimin idari olarak ibra edilmemesinin ardından Abrurrahim Albayrak ve Yusuf Günay mahkemeden çıkardığı tedbir kararıyla erken seçimin önünü kesmişti. Ancak dün Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nden şok edici bir karar çıktı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR

Mahkeme üyelerin de müdahil olduğu davada tedbir kararını bozdu ve Galatasaray'ın 1 ay içinde seçime gitmesine hükmetti. Bu karar sonrası Sarı- Kırmızılı yönetim hemen toplandı.

"DAHA ÖNEMLİ KONULAR VAR"

Açıklama yapan Başkan Mustafa Cengiz, " Şu aşamada G.Saray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum. Gündemde daha önemli konular var" dedi.

RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN!

Ancak yönetimin kesin kararını vermediği belirlendi. Hukukçular mahkeme kararını en ince ayrıntısına kadar incelerken, bugünkü olağan yönetim toplantısı sonrası resmi açıklama gelecek.

AĞIR YAPTIRIMLARI OLACAK

Mahkeme kararına göre ise seçime gidilmemesi durumunda ağır yaptırımlar olacak. Bu durumda Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay 1-6 arasında hapis cezası alacak.

TÜM GÖZLER CENGİZ'DE

Galatasaray yönetimi bugün yapacağı toplantının ardından seçim konusunda kesin kararını kamuoyuna duyuracak.

NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU GÖRDÜK

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu mahkeme kararı hakkında konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz'le yaşadığı gerilimle gündeme gelen Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu mahkemenin kararı hakkında konuştu... Hamamcıoğlu, "Yönetime yaptığımız çağrının ne kadar doğru olduğunu gördük. Benim ağzımdan başkanlığa adaylık konusunda bir açıklama olmadı.

(Takvim)