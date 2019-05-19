Galatasaray'da büyük sevinç

Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın ilk yarısını 17. dakikada Riad Bajic'in bulduğu golle 1-0 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 47. dakikada Sofiane Feghouli ve 64. dakikada Henry Onyekuru'nun golleriyle sonuca gitti.

Bu sonuçla puanını 69'a çıkarıp Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3 yapan Galatasaray, rakibine ikili averajda da üstünlük sağlayarak sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım, üst üste 2. kez sezonu zirvede kapatıp, lig tarihindeki 22. şampiyonluğunu elde etti.

Büyük sevinç

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, bitiş düdüğüyle birlikte elde edilen başarıyı kutladı.

Maçın tamamlanmasıyla birlikte yedek kulübesindeki tüm oyuncular ve teknik heyet de sahaya girdi. Orta sahada toplanan oyuncular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim, saha içinde oyuncularını tek tek kutladı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcının, Onyekuru ile uzun süre kucaklaşması dikkati çekti. Terim, daha sonra tribünleri gezip, taraftarları selamladı. Tecrübeli teknik adamın mutluluğuna kızı Merve Terim Çetin de ortak oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin yabancı futbolcuları, kutlama esnasında ülke bayraklarıyla sahada yer aldı. Oyuncular, sahada bol bol fotoğraf çektirirken, tribünleri gezip taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.

Galatasaray'ın geride kalan hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ağır bir sakatlık geçiren Emre Akbaba, koltuk değnekleriyle kutlamaya dahil oldu. Emre, koltuk değnekleriyle sahada yer alarak, kutlamaya katıldı.

Öte yandan, devre arasında Suudi Arabistan ekibi El-İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, kutlamalarda yer aldı.

Barış Manço'nun "Yaz dostum" şarkısıyla başlayan kutlamada, Şampiyonlar Ligi müziği de çalındı.

Tribünlerde şampiyonluk sevinci

Türk Telekom Stadı'nı dolduran 50 binin üzerinde Galatasaray taraftarı, elde edilen şampiyonlukla mutluluk yaşadı.

Maçın bitimiyle birlikte ilk olarak konfetiler, ardından da havai fişekler atıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin elde ettiği başarıyı tezahüratlar yaparak kutlayan taraftarlar, uzun süre tribünleri terk etmedi.