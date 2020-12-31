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aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 08:28
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Galatasaray'da büyük sevinç yaşanıyor

Galatasaray'da büyük sevinç yaşanıyor

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Fanatik

Galatasaray, tüm zorluklara rağmen 2020'yi lider bitirdi, şampiyonluğun 1 numaralı favorisi haline geldi. Kadroda Babel, Etebo ve Feghouli dışında ciddi bir sakatlık kalmadı. Muslera da geri dönmek üzere. Arkadaşlık duygusu en üst seviyeye geldi. İdman sonrası kazanan takımın sevinci görülmeye değerdi.

Galatasaray zorlu günleri geride bıraktı, şampiyonluk meşalesi yeniden yakıldı. Sezon içerisinde yaşanan tüm zorluklara rağmen 2020 yılını lider bitirmeyi garantileyen Sarı-Kırmızılılar, cumartesi günkü Antalyaspor mücadelesine de büyük bir moral motivasyon içerisinde hazırlanıyor. Dünkü idmanda da takımdaki arkadaşlık en üst seviyedeydi. Özellikle Kaptan Arda'nın liderliğinde yerli ve yabancı oyuncuların kaynaşması, Florya'daki havayı yeniden pozitife çevirdi. Galatasaray son haftalardaki performansıyla da şampiyonluğun 1 numaralı favorisi haline geldi.

Uzun süre sonra ilk kez

Üstelik bunlar yaşanırken, sakatlardan da iyi haberler var. Babel, Etebo ve Feghouli dışında ciddi bir sakatlık kalmadı. Kovid testi bir süre önce pozitif çıkan tüm isimlerin yeniden takıma dahil olması da sevinci ikiye katladı. Böylece teknik patron Fatih Terim, uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın bir şekilde antrenman yaptırma fırsatı buldu. Dönüşü dört gözle beklenen Fernando Muslera'nın da bir iki hafta içerisinde takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Şimdi tek hedefleri var

Takımdaki bu pozitif hava, idmandaki görüntülere de aynı şekilde yansıyor. Dünkü antrenman sırasında oynanan beşe beş turnuvayı kazanan takım, zafer pozu verirken, hem futbolcuların hem de Fatih hocanın oldukça neşeli olması dikkat çekti. Şimdi Aslan'daki tek hedef, hafta sonundaki Antalyaspor maçını kazanarak, zirvedeki yeri sağlamlaştırmak ve şampiyonluk yolundaki rakiplere gözdağı vermek.

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