Galatasaray'da büyük sevinç yaşanıyor

Galatasaray zorlu günleri geride bıraktı, şampiyonluk meşalesi yeniden yakıldı. Sezon içerisinde yaşanan tüm zorluklara rağmen 2020 yılını lider bitirmeyi garantileyen Sarı-Kırmızılılar, cumartesi günkü Antalyaspor mücadelesine de büyük bir moral motivasyon içerisinde hazırlanıyor. Dünkü idmanda da takımdaki arkadaşlık en üst seviyedeydi. Özellikle Kaptan Arda'nın liderliğinde yerli ve yabancı oyuncuların kaynaşması, Florya'daki havayı yeniden pozitife çevirdi. Galatasaray son haftalardaki performansıyla da şampiyonluğun 1 numaralı favorisi haline geldi.
Uzun süre sonra ilk kez
Üstelik bunlar yaşanırken, sakatlardan da iyi haberler var. Babel, Etebo ve Feghouli dışında ciddi bir sakatlık kalmadı. Kovid testi bir süre önce pozitif çıkan tüm isimlerin yeniden takıma dahil olması da sevinci ikiye katladı. Böylece teknik patron Fatih Terim, uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın bir şekilde antrenman yaptırma fırsatı buldu. Dönüşü dört gözle beklenen Fernando Muslera'nın da bir iki hafta içerisinde takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
Şimdi tek hedefleri var
Takımdaki bu pozitif hava, idmandaki görüntülere de aynı şekilde yansıyor. Dünkü antrenman sırasında oynanan beşe beş turnuvayı kazanan takım, zafer pozu verirken, hem futbolcuların hem de Fatih hocanın oldukça neşeli olması dikkat çekti. Şimdi Aslan'daki tek hedef, hafta sonundaki Antalyaspor maçını kazanarak, zirvedeki yeri sağlamlaştırmak ve şampiyonluk yolundaki rakiplere gözdağı vermek.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Bir süredir İngiliz ve Fransız ekiplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devreye girdi. Çizme'nin iki devi Roma ve Inter, milli kaleciyle yakın temas halinde.