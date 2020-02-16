Galatasaray'da bütün alacaklar ödenecek! Derbi öncesi doping...

Mali açıdan kulübe sınıf atlatan ve hemen her dönemde kar açıklayan Galatasaray Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçından sonra bütün alacakları ödeyecek.
Futbolculara bu konuda söz verilirken, Fenerbahçe derbisi öncesi adeta takımda doping etkisi yaratılacak. Oyunculara yapılacak ödemenin yaklaşık 25 milyon TL olduğu öğrenildi.
Öte yandan derbi için teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre prim açıklanacak.
(Fanatik)
PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor maçı öncesi Florya’da takımla konuşan Fatih Terim, konsantrasyon uyarısı yaptı. İmparator, “Fenerbahçe derbisini bir kenara bırakın. En önemli maç, Malatyaspor karşılaşması. Mutlaka kazanmalıyız. Fenerbahçe’ye sonra bakarız” dedi.
Yazarımız Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında mağlup olmasıyla lige havlu attığı yorumunda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao ve Saracchi'yi Yeni Malatyaspor maçında riske etmeyecek.
Beşiktaş'ta Başakşehir mücadelesinde oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına giden Burak Yılmaz, konuya açıklık getirdi.
Galatasaray'ın Malatyaspor ile oynayacağı maçta en az 45 bin sarı-kırmızılı taraftarın olması bekleniyor.