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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 14:10
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 14:10

Galatasaray'da bütün alacaklar ödenecek! Derbi öncesi doping...

Galatasaray'da bütün alacaklar ödenecek! Derbi öncesi doping...

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Mali açıdan kulübe sınıf atlatan ve hemen her dönemde kar açıklayan Galatasaray Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçından sonra bütün alacakları ödeyecek.

Mali açıdan kulübe sınıf atlatan ve hemen her dönemde kar açıklayan Galatasaray Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçından sonra bütün alacakları ödeyecek.

Futbolculara bu konuda söz verilirken, Fenerbahçe derbisi öncesi adeta takımda doping etkisi yaratılacak. Oyunculara yapılacak ödemenin yaklaşık 25 milyon TL olduğu öğrenildi. 

Öte yandan derbi için teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre prim açıklanacak.

(Fanatik)

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