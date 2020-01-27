Galatasaray'da bütçe SOS veriyor

AKŞAM
GALATASARAY’DA kırmızı alarm verildi... Sezon başında 13 ve devre arasında 3 takviye birden yapan Sarı-Kırmızılılar’da teknik heyet ve idari kadro dahil olmaksızın futbol takımının yıllık maliyeti 70 milyon euro sınırına dayandı. Geçtiğimiz sezondan bu yana futbol takımının ödemelerini zamanında yapmaya çalışan Galatasaray yönetimi, ikinci yarıda sıkıntılı bir tablo ile karşılamamak adına yüksek bulduğu bu maliyeti düşürmek için kolları sıvadı. Çare bazı oyuncularla yolları ayırmak. Nzonzi, Mariano, Nagatomo ve Belhanda ile vedalaşılırsa bütçe 60 milyon euroya inecek.
Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, NBA'de forma giyen oyuncular ve dünyanın en büyük kulüpleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Kobe Bryant'ın helikopterinin kazayı nasıl yaptığı henüz doğrulanamadı ama ölüm haberini ilk duyuran TMZ ipuçlarını takip ederek bilgileri derledi ve kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu iddia etti.
NBA efsaneleri Michael Jordan ve Magic Johnson Kobe Bryant'ın ölümünün ardından paylaşımlarda bulundu.
Shaquille O'Neal birlikte şampiyonluklar yaşadığı ve kardeşim dediği Kobe'yle ilgili paylaşımlar yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 'Korkunç bir haber' paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı lacivertli kulübün transferi için temaslarını uzun bir süredir devam ettirdiği sol bek Ricardo Rodriguez hakkında açıklamalarda bulundu.
KUPADAKİ Denizlispor maçında kırmızı kart gören Nwakaeme için harekete geçen Trabzonspor, Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.