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aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 09:00
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  • 27 Mart 2020 Cuma 09:00

Galatasaray'da Bruma sürprizi! Geri dönüyor...

Galatasaray'da Bruma sürprizi! Geri dönüyor...

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Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.

Galatasaray'ın koronavirüs salgınının kulübü tehdit ettiği bu ortamda birinci önceliği futbol değil, transfer hiç değil... Ancak buna rağmen kulübün profesyonelleri işlerini evlerinden de olsa yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumu, teknik direktör Fatih Terim'in bilgisi dahilinde kulüp profesyonelleri arasında masaya yatırıldı. PSV'nin büyük hayal kırıklığı olarak gördüğü Bruma'yı elden çıkarmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

18 yaşındayken Galatasaray'a katılan ve gelişimi yakından takip edilen Bruma yeniden gündeme girdi. Sarı- kırmızılı profesyonellerin, oyuncu ve menajeri nezdinde girişimlere başladığı öğrenildi. Galatasaray'ın ilk önceliği Onyekuru'nun bonservisi olurken, Bruma konusu da seçenekler arasına girdi

AYNI PARAYA GİTTİ

Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya Leipzig'e sattığı Bruma, 1 Temmuz 2019 tarihinde aynı fiyatla PSV'ye dahil oldu. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollanda ekibinde bu sezon 18 maçta görev yaptı ve 3 gol, 3 asistlik bir katkıda bulundu. Büyük umutlarla PSV'ye transfer olan Portekizli futbolcunun bu performansı yeterli bulunmadı.

(Sabah)

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