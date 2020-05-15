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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 11:21
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 11:23

Galatasaray'da bonuslu indirim kabul edildi

Galatasaray'da bonuslu indirim kabul edildi

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Galatasaray'da % 30'luk indirime Muslera dışında yabancılar kayıtsız kalınca rakam revize edildi. Oran % 15'e indirilince Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi isimler de olumlu dönüş yaptı. Bundan memnun kalan yönetim de şampiyonluğun gelmesi durumunda takıma ‘bonus'la jest yapma kararı aldı.

Galatasaray maaş indirimi konusunda yıldızları ile el sıkıştı. Salgının futbola etkisi üzerine sarı kırmızılılar da harekete geçmiş ve oyuncuların maliyetini düşürmek için ‘indirim’ teklifinde bulunmuştu. Nisan ayında futbolcularından yıllık ücretlerinde indirim talep eden Galatasaray’ın çağrısına ise Muslera dışındaki yabancı yıldızlar kayıtsız kalmıştı. Ancak Galatasaray’da akıbeti ve sonucu merak edilen bu konu el sıkışarak noktalandı. Sarı kırmızılı kulüpte, yıldızların ‘evet’ dediği indirim formülüne ise Hürriyet ulaştı.

Tüm yıldızların kabul ettiği formül

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bu konuda önemli bir adım atma kararı aldı ve ‘şampiyonluk bonuslu’ teklif ile uzlaşma sağlandı. Sarı kırmızılı oyunculardan talep eden oran da revize etti. Galatasaray anlaşma sağlanan yeni teklifinde futbolcularından yüzde 30 değil yüzde 15 indirim talebinde bulundu. Sarı kırmızılı kulübün bu adımına ise futbolculardan da olumlu yanıt geldi. Radamel Falcao başta olmak üzere Feghouli, Fernando Muslera ve Younes Belhanda gibi isimler de bu yeni teklife olumlu geri dönüş yaptı.

Yönetim jeste, jestle karşılık verdi

Yönetim 23. şampiyonluk hedefi ile de teklifine önemli bir bonus maddesi ekledi. Ligde kalan 8 hafta öncesinde lider Trabzonspor ve Başakşehir’in 3 puan gerisinde olan Galatasaray’da yönetim, oyuncularını şampiyonluğa motive etmek adına bir de ‘bonus’ maddesi ile jest yaptı. Buna göre yıllık ücretlerinde yüzde 15 indirim talebini kabul eden Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluğa ulaşırsa yönetim bu başarıyı ücret iadesi ile ödüllendirecek. Şampiyonluk gelirse tüm futbolculara indirimin yüzde 5’lik kısmı iade edilecek. Böylelikle şampiyonluk halinde oyuncuların yaptığı indirim yüzde 10 olacak.

(Hürriyet)

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