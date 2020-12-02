Galatasaray'da bir yıldız transferi daha gerçekleşiyor

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Galatasaray devre arasında Falcao'yu ABD kulübü Inter Miami'ye yollamak için görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan Kolombiyalı golcünün yerine, onun yarı fiyatına şu an boşta olan Mandzukic'in transfer edilmesi gündemde. İki girişimde de sürecin olumlu adımlarla devam ettiği belirtiliyor.

Cim Bom devre arasında önemli bir transfer operasyonuna daha hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, golcü takviyesi konusunda kritik bir yol ayrımında. Bir süredir bonservisi elinde olan Mario Mandzukic ile görüşen Galatasaray Yönetimi, aynı zamanda Radamel Falcao'yu da elden çıkarmak için temaslarda bulunuyor. David Beckham'ın yönettiği ABD kulübü Inter Miami'nin Falcao'ya olan ilgisi sürüyor. Kulübe yakın kaynaklar, bu transferin Ocak ayında gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtiyor. Galatasaray'a yıllık maliyeti 7 milyon Euro'yu bulan Kolombiyalı yıldızın yerine, onun yarı fiyatına Mario Mandzukic'le sözleşme imzalanabileceği öğrenildi. İki futbolcunun yaşı da 34... Ancak operasyon sona erdiğinde, Galatasaray hem herhangi bir bonservis bedeli ödemeden yıldız bir golcüyü daha renklerine bağlamış olacak hem de ciddi ölçüde bir tasarruf sağlayacak.

Tedavisi devam ediyor

Sarı-Kırmızılı kulübe imza attığı günden bu yana 29 maçta forma giyip, 27 maçı takımdan ayrı geçiren Radamel Falcao'nun sakatlık sonrası tedavisi hâlâ devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun Hatayspor karşılaşmasına doğru antrenmanlara katılma ihtimali bulunuyor. Ancak teknik patron Fatih Terim, bu dönemde de Falcao'yu riske etmeyip, Galatasaray'ın BAY geçeceği haftayı bekleyecek. Falcao böylece kendini daha iyi toparlama şansı bularak, en azından devre arası gelene kadar takımına katkı verebilecek.