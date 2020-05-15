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  • Galatasaray'ın performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 01:33
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 02:22

Galatasaray'ın performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi

Galatasaray'ın performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi

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Galatasaray Kulübü, futbol takımının performans ekibindeki bir yardımcı personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar bunun üzerine idmanların 6 gün süreyle iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu’nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur.

Bu süre sonrası testler tekrar edilecektir.”

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