Galatasaray'da bir oyuncu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.
- İzolasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu oynayamayacak
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, yarın takımdaki yerini alamayacak.
İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.
Tedavisinin ardından özel çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
- Taylan Antalyalı ceza sınırında
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.
Arjantin futbolunun efsane ismi, özellikle İtalya Serie A'da Napoli formasıyla yaptıklarıyla hafızalara kazınan Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Maradona'nın ölümü sonrası olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde duran topları Serdar Aziz ve Tisserand ile buluşturmak istiyor. Bulut, ayrıca Perotti ve Pelkas ile kanatlardan vurmayı hedefliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynayacakları derbide milli sol bek Caner Erkin'in savunma zaafından yararlanıp Ghezzal ve bazen Larin'le sarı-lacivertlilerin dengesini bozmayı hedefliyor.
Eksikler nedeniyle son maçlara farklı isimlerle çıkmak zorunda kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Rize deplasmanında Donk'un yerine Luyindama'ya şans verecek, performansından memnun kalmadığı Oğulcan'ı da kulübeye çekecek.
Almanya 3. Lig ekiplerinden Türkgücü Münih, Mehmet Ekici ile görüşüyor.