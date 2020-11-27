Galatasaray'da bir oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.

Arjantin futbolunun efsane ismi, özellikle İtalya Serie A'da Napoli formasıyla yaptıklarıyla hafızalara kazınan Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Maradona'nın ölümü sonrası olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Erol Bulut Beşiktaş'ı imha planını belirledi

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde duran topları Serdar Aziz ve Tisserand ile buluşturmak istiyor. Bulut, ayrıca Perotti ve Pelkas ile kanatlardan vurmayı hedefliyor.