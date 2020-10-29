Galatasaray'da bir futbolcuda koronavirüs çıktı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Galatasaray bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Rumen basını, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın ‘Trabzonspor benimle ilgileniyor' dediğini öne sürdü. Sumudica ise bu iddiaları yalanlayarak “Kimseye röportaj vermedim. Kimse de benimle görüşmedi. Haberler doğru değil” dedi.
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, scout ekibinin başındaki Emre Utkucan'dan 6 farklı rapor istedi.
MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için en az 20'şer milyon Euro talep ediyor.