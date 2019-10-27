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  3. Galatasaray'da Beşiktaş derbisine özel prim yok

Galatasaray'da Beşiktaş derbisine özel prim yok

Galatasaray'da Beşiktaş derbisine özel prim yok

Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisi öncesinde primle ilgili özel bir uygulamaya gitmeme kararı aldı.

1 ay önce oynanan ve 0-0 biten Fenerbahçe derbisini Galatasaray kazansaydı sarı-kırmızılı takıma 5 milyon TL prim verilecekti. Yönetim, Beşiktaş derbisi öncesinde ise primle ilgili özel bir uygulamaya gitmeme kararı aldı ve her oyuncunun sözleşmesinde yer alan galibiyet bonusları yeterli görüldü.

ASLAN 4LÜYE DEVAM EDECEK

Real Madrid maçına üç stoperle (Luyindama, Donk, Marcao) başlayan Galatasaray rakibini karşılarken 5-3-2, hücumda ise 3-5-2 dizilişini tercih etmişti. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı ligdeki diziliş olan 4'lü savunmaya devam edecek ve derbide 4-1-4-1 sistemiyle sahaya yayılacak.

Fransız ön libero Nzonzi dörtlü savunmanın önünde, Seri ve Lemina merkezde, Belhanda ise sağ kanada yakın olacak. Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev yapacak Andone'a sol açık Ryan Babel destek verecek.

13 YILLIK KUTLAMA HASRETİ

Taraftar Beşiktaş deplasmanında galibiyeti, oyuncular İnönü'de 3 puanı taraftarı ile kutlamayı unuttu! 2012, 2013 ve 2015'te G.Saray kazansa da deplasman yasağı nedeniyle başarı paylaşılamadı. 2016'da yasak kalktı ancak G.Saray ezeli rakiplerini Kadıköy ve Dolmabahçe'de yenemedi. 

(Sabah)

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