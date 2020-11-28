Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Max Meyer

Süper Lig'de son 4 haftada aldığı 10 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren sarı-kırmızılı takım, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için gerekli takviyeleri yapmak istiyor.
Bu doğrultuda birçok mevkisini güçlendirmek isteyen Cimbom'un önceliklerinden biri de merkez orta saha ve 10 numara bölgesine transfer yapmak.
BELHANDA'NIN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Hali hazırda 10 numarayı giyen Younes Belhanda, Galatasaray'da en çok maaş kazanan 4. isim konumunda bulunuyor. Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 10 maça çıkarken, 3 gol attı ve 1 de asist yaptı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Faslı yıldız, pandemi döneminde maaşında indirime gitmeyip yönetimin tepkisini çekmişti.
Oynadığı maçlarda defansla forvet bloğu arasında geçişi sağlayacak oyuncu eksikliği yaşayan Cimbom, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek yıldız ismi gündemine aldı.
HEDEF MAX MEYER
Sezon sonunda Belhanda ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Galatasaray, transferde gündemine Max Meyer'i aldı.
Kariyerini Crystal Palace'de sürdüren Alman futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim takımda görmeyi çok istiyor.
2018 yazında Schalke'den Crystal Palace'a 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan, 25 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibinde sadece 1 maça çıktı.
MAX MEYER KİMDİR?
1995 doğumlu Max Meyer, 2009 yılında Schalke'nin altyapısına adım attı. 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.
2018'de Schalke'den Crystal Palace'a transfer olan oyuncu, Mesut Özil ve Draxler'den sonra Schalke'nin yetiştirdiği önemli futbolcular arasında yer alıyor.
Max Meyer'in Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Pazar günkü kritik derbide karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci yarıda daha çok gol atıyor. Siyah-Beyazlılar, son bölümde kötü savunma yapıyor.
Galatasaray, bugün Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda eksikler can sıkıyor.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde, İspanyol ekibi Valencia Basket'e 90-86 mağlup olarak üst üste 4. mağlubiyetini aldı.
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, B.B. Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin golü 45+1'de Lewis Baker'dan geldi.
KISA KISA
• Fırtına, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-lacivertli kulüp ise 2 puanla ligin dibine demir attı.
• MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.
• Trabzonspor'un 124 günlük deplasman galibiyeti hasreti noktalandı.
• Bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu.
İsmi sık sık transfer haberlerine konu olan Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.