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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:28
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Max Meyer

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Max Meyer

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A Spor

Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'ın hedeflerinden biri de 10 numara transferi. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın yerine Max Meyer'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Alman yıldızın mutlaka transfer edilmesini istiyor.

Süper Lig'de son 4 haftada aldığı 10 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren sarı-kırmızılı takım, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için gerekli takviyeleri yapmak istiyor.

Bu doğrultuda birçok mevkisini güçlendirmek isteyen Cimbom'un önceliklerinden biri de merkez orta saha ve 10 numara bölgesine transfer yapmak.

BELHANDA'NIN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Hali hazırda 10 numarayı giyen Younes Belhanda, Galatasaray'da en çok maaş kazanan 4. isim konumunda bulunuyor. Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 10 maça çıkarken, 3 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Faslı yıldız, pandemi döneminde maaşında indirime gitmeyip yönetimin tepkisini çekmişti.

Oynadığı maçlarda defansla forvet bloğu arasında geçişi sağlayacak oyuncu eksikliği yaşayan Cimbom, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek yıldız ismi gündemine aldı.

HEDEF MAX MEYER

Sezon sonunda Belhanda ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Galatasaray, transferde gündemine Max Meyer'i aldı.

Kariyerini Crystal Palace'de sürdüren Alman futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim takımda görmeyi çok istiyor.

2018 yazında Schalke'den Crystal Palace'a 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan, 25 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibinde sadece 1 maça çıktı.

MAX MEYER KİMDİR?

1995 doğumlu Max Meyer, 2009 yılında Schalke'nin altyapısına adım attı. 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.

2018'de Schalke'den Crystal Palace'a transfer olan oyuncu, Mesut Özil ve Draxler'den sonra Schalke'nin yetiştirdiği önemli futbolcular arasında yer alıyor.

Max Meyer'in Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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KISA KISA
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• MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.
• Trabzonspor'un 124 günlük deplasman galibiyeti hasreti noktalandı.
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