Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Jesper Lindström

Sabah

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Faslı futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşürken Sarı-Kırmızılılar, potansiyelli genç 10 numaralar üzerinde duruyor. Bu isimlerden biri de Jesper Lindström. Cimbom, Belhanda'nın durumuna göre ocak ayında Brondby ile temasa geçecek.

Ara transfer dönemine artık kısa bir süre kaldı ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonunda Younes Belhanda'nın sözleşmesi sona eriyor ve Faslı oyuncu ile yeni sözleşme yapılması şimdilik beklenmiyor.

Bu nedenle Younes Belhanda'nın devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşmelere başladığı belirtilirken bu aşamada Fatih Terim de boş durmuyor. Tecrübeli teknik adam uzun süredir özellikle potansiyeli olan genç 10 numaralar hakkında bilgi topluyor.

ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Sarı kırmızılılar genç ve önü açık olan Jesper Lindström'ü gündemine aldı.

20 yaşındaki futbolcunun her hareketi scout ekibi tarafından takip edilirken ocak ayında Younes Belhanda'nın durumuna göre Brondby ile temasa geçilmesi planlanıyor.

Bu sezon A takıma takıma dahil olan Jesper Lindström, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. 20 yaşındaki futbolcu, oynadığı 12 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı. Danimarkalı genç yıldızın 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve Galatasaray maliyeti yükselmeden transferi bitirmeyi hedefliyor.