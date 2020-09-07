Galatasaray'da Belhanda ve Ömer Bayram'ın performansları hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Sarı-kırmızılılarda transferlerin yetişmemesi nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim'in özellikle orta alan için çeşitli formüller bulmaya çalıştığı öğrenildi.
Hatayspor maçında Younes Belhanda hayal kırıklığı yaratırken, Ömer Bayram da iyi görünmedi. Taylan Antalyalı ise iyi mücadele etmesine rağmen yetersiz kaldı.
Teknik direktör Fatih Terim'in son bölümde Jimmy Durmaz'ı orta alanda değerlendirmesi herkesi şaşırtmıştı.
Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası transfer planlarını da netleştirdi.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ömer Bayram yeni sezon öncesi performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.
Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentilere son noktayı koydu. Kolombiyalı golcü, “İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Enzo Roco ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş, stoper transferi için gözünü İspanya'ya çevirdi.