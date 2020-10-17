Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'nin 'ne halt yediği' ortaya çıktı

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, maaş indirimini kabul etmeyen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için ‘ne halt yediklerini anlatacağım' demişti. İki futbolcunun başkanı çileden çıkaran hamleleri ise ortaya çıktı.

OCAK AYINA KADAR SÜRE VERDİLER



Feghouli'den 300 bin Euro, Belhanda'dan ise sadece 200 bin Euro kesinti yapıldı. Ancak bunu kabul etmeyen oyuncular FIFA'ya gitme kararı aldılar. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Galatasaray'a 2021 yılının ocak ayına kadar süre veren Kuzey Afrikalı iki oyuncu fesih haklarını da talep ettiler.

Üstelik kesilen ücretin ödenmemesi durumunda fesih hakkını haklarını isteyen Feghouli ve Belhanda, kalan ücretlerinin ödenmesi şartını da ilave ettiler.

BAŞKAN CENGİZ'İN SABRI KALMADI

Yaşananların üzerine başkan Mustafa Cengiz'in iki futbolcuya çok ciddi tavır aldığı ifade ediliyor. Durumun takıma nasıl yansıyacağı ise merak konusu.