Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'nin 'ne halt yediği' ortaya çıktı

OCAK AYINA KADAR SÜRE VERDİLER
Feghouli'den 300 bin Euro, Belhanda'dan ise sadece 200 bin Euro kesinti yapıldı. Ancak bunu kabul etmeyen oyuncular FIFA'ya gitme kararı aldılar. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Galatasaray'a 2021 yılının ocak ayına kadar süre veren Kuzey Afrikalı iki oyuncu fesih haklarını da talep ettiler.
Üstelik kesilen ücretin ödenmemesi durumunda fesih hakkını haklarını isteyen Feghouli ve Belhanda, kalan ücretlerinin ödenmesi şartını da ilave ettiler.
BAŞKAN CENGİZ'İN SABRI KALMADI
Yaşananların üzerine başkan Mustafa Cengiz'in iki futbolcuya çok ciddi tavır aldığı ifade ediliyor. Durumun takıma nasıl yansıyacağı ise merak konusu.
Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazartesi günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Yorgun futbolcular büyük ihtimalle yedek kulübesinde şans bekleyecek.
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Hes Kablo Kayserispor, Sivasspor maçına 5 futbolcusundan yoksun çıkacak.