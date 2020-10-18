Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli sürekli olarak 11 oynayacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in, ücretlerinde indirim yapmadıkları için sert tepki gösterdiği Younes Belhanda-Sofiane Feghouli ikilisini takımdan kesmeyecek.
Tecrübeli teknik adam, yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak lig maçında iki futbolcuya da ilk 11'de yer vermeyi planlıyor. Terim'in, maddi anlamda sorunlar ve fikir ayrılığı yaşansa da Feghouli ve Belhanda'yı kazanmaya çalışıp ara transfer dönemine kadar maksimum verim almaya çalışacağı ifade edildi.
Fatih Terim böylelikle ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan iki futbolcunun değerini maksimum düzeyde tutup, oyunculara kulüp arayan yönetimin de işini kolaylaştırmış olacak.
Sarı kırmızılı yönetim, Feghouli ve Belhanda dışındaki tüm futbolcularla, ücretlerinde yüzde 15 oranında kesinti yapmaları konusunda anlaşmaya varmıştı
Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi ligin namağlup takımlarından Göztepe'ye konuk olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki kadrosunda mecburen değişikliğe gidecek.
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