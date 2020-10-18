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aksam.com.tr
  • 18 Ekim 2020 Pazar 10:30
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Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli sürekli olarak 11 oynayacak

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli sürekli olarak 11 oynayacak

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Hürriyet

Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ikilisi için yeni karar verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında iki futbolcuyu da 11'de oynatacak. Terim, Feghouli-Belhanda ikilisini sürekli oynatarak hem maksimum verim almayı hem de onlara kulüp arayan yönetimin işini kolaylaştırmayı planlıyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in, ücretlerinde indirim yapmadıkları için sert tepki gösterdiği Younes Belhanda-Sofiane Feghouli ikilisini takımdan kesmeyecek.

Tecrübeli teknik adam, yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak lig maçında iki futbolcuya da ilk 11'de yer vermeyi planlıyor. Terim'in, maddi anlamda sorunlar ve fikir ayrılığı yaşansa da Feghouli ve Belhanda'yı kazanmaya çalışıp ara transfer dönemine kadar maksimum verim almaya çalışacağı ifade edildi.

Fatih Terim böylelikle ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan iki futbolcunun değerini maksimum düzeyde tutup, oyunculara kulüp arayan yönetimin de işini kolaylaştırmış olacak.

Sarı kırmızılı yönetim, Feghouli ve Belhanda dışındaki tüm futbolcularla, ücretlerinde yüzde 15 oranında kesinti yapmaları konusunda anlaşmaya varmıştı

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