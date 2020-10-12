Galatasaray'da Belhanda takımla çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.

Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.

İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.

Mücadeleci ve pres yapan Milli takım umut dağıtıyor Mücadeleci ve pres yapan Milli takım umut dağıtıyor A Milli Futbol Takımı yenilenen kadrosu, mücadeleyi bırakmayan ve prese dayalı oyun karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanıyor.

Süper Lig'de gençlere yer yok Süper Lig'de gençlere yer yok Ligde yer alan 21 kulübün bu sezon profesyonel yaptığı 84 futbolcudan sadece 2'si şu ana dek forma şansı bulabildi. Süper Lig'de 20 yaş ve altında 12 oyuncu forma giyebildi.