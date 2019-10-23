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Galatasaray'da Belhanda krizi

Galatasaray'da Belhanda krizi

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray’da Belhanda oyundan çıkarken tribünlerden ıslık sesi yükseldi. Faslı futbolcu da sert tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.

Mücadelede etkisiz bir performans sergileyen Belhanda, 66. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Değişiklik sırasında taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı.

Oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaşan Belhanda, tribüne dönerek hareketler yaptı. Bu sırada Galatasaray teknik heyeti, futbolcularını alkışlayarak tribüne ıslıklamamaları yönünde uyarıda bulundu.

Younes Belhanda, oyundan çıkmasının ardından doğrudan soyunma odasına gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte 77. dakikada yerini Emre Mor'a bırakan Jean Michael Seri'ye de bazı taraftarlar tepki gösterirken tribünün büyük bölümü Fildişi Sahilli futbolcuyu alkışladı.

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