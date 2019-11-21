Galatasaray'da Younes Belhanda krizi patlak verdi: Kadro dışı bıraksalar bile gitmeyeceğim

Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde menajer William D'Avilla ile görüşerek Faslı yıldıza kulüp bulmasını istemişti. Ancak bu gelişme sonrası Belhanda'dan şok bir tepki geldiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, yönetime "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı yolladı.

BÜTÜN PLANLAR ALT ÜST OLDU

Belhanda'nın, "Kadro dışı bıraksalar bile ayrılığı düşünmüyorum. Burada ailemle beraber çok mutluyum. Sözleşmemin bitimine kadar 1.5 yıl daha buradayım" dediği öğrenildi. Bu tavır, yönetimin de tüm planlarını alt üst etti. Şimdi Sarı-Kırmızılıların ne yapacağı merak konusu.

3.3 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılmak istememe nedenlerinden birisi de 3 milyon 350 bin Euro'luk maaşı... Faslı futbolcu özellikle Avrupa'da hiçbir kulüpte bu parayı kazanamadığını düşünüyor.

FATİH TERİM ARTIK DÜŞÜNMÜYOR

Fatih Terim daha önce arkasında durduğu Belhanda'yı defterden silmiş durumda. Faslı yıldız bunu bilmesine rağmen kalmak istiyor.

(Takvim)