Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılma noktasına geldi!

Galatasaray'da sıcak gelişme... Luyindama'nın sakatlığının ardından bonservis getirebilecek tek isim konumundaki Younes Belhanda, devre arasında yolcu.

Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden ciddi teklifler gelmesine rağmen ısrarla ayrılmak istemediğini söyleyen Belhanda, yaşanan son gelişmelerin ardından ise ayrılmayı kabul etti. Real Madrid maçında oyundan çıkarken ıslıklanan ve taraftara küfür eden Faslı futbolcu, her ne kadar Fatih Terim devreye girse de tribünler tarafından affedilmedi.

İç sahadaki maçlarda hâlâ ıslıklanan Belhanda, kendisine karşı oluşan tepki ortamının değişmeyeceğini düşünerek devre arasında ayrılmayı kabul etti.

Yenilerin önü açılacak

Yönetim, artık en iyi rakama Belhanda'yı satmaya çalışacak.

Galatasaray'ın planı, en az 10 milyon Euro'ya tecrübeli yıldızı göndermek. Al Ittıhad'ın yanı sıra Al Nasr'ın yakından ilgilendiği Belhanda'nın gidişiyle birlikte devre arasında yapılacak yeni transferlerin önü açılacak.

Aynı zamanda yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret kazanan Faslı 10 numaradan sonra maaş bütçesi de rahatlayacak.