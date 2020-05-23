Galatasaray'da Belhanda gidiyor, o geliyor!

Gelecek sezon yenilenmiş kadrosuyla daha da güçlenmek isteyen ve transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, 10 numaralı formayı tanıdık bir isme vermeyi hedefliyor. Younes Belhanda'nın inişli çıkışlı performansı ve aldığı yüklü maaş sebebiyle yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.
Faslı yıldızı satış listesine koyan Galatasaray yönetimi corona virüsünün getirmiş olduğu maddi krizden en az hasarla çıkma yolunda ilk adımı atmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 10 numara arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar Süper Lig'in yıldızının peşine düştü.
Galatasaray, Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Anastasios Bakasetas'ı transfer hedefi olarak belirledi. Alanyaspor'a sezon başında AEK Atina'dan 700 bin euro gibi cüzi bir bedelle transfer olup patlama yapan Anastasios Bakasetas sarı-kırmızılıların gündemine girdi.
BAKASETAS İÇİN 2.5 MİLYON EURO
Galatasaray yönetimi Yunan maestro Bakasetas için 2.5 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı.
26 yaşındaki Yunan orta saha, Belhanda'nın satışı sonrası bu bölgeye monte edilecek. Bu sezon Süper Lig'de 26 haftanın tamamında forma giyen Yunan maestro Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 karşılaşmada boy gösterdi.
Bakasetas toplam 33 maçta 10 gol, 5 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekti.
(Fotomaç)
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Younes Belhanda'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın yerini tanıdık bir isimle dolduracak. Öyle ki Galatasaray yönetimi teklif edilecek rakamı da belirledi.
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.
Hem Alanyaspor hem de Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yola devam ediyor. Bu nedenle Ali Koç, resmi temas kurmak için kupanın tamamlanmasını bekliyor. Ardından çok büyük ihtimalle Temmuz'da Erol Bulut dönemi resmen başlayacak.
Yönetimin tüm çabasına rağmen yıldız futbolcunun menajerinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı ve taraflar arasındaki iplerin artık kopma noktasına geldiği öğrenildi. Novak'ın menajeri de oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e önerdi.
Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin ve 19 yaşındaki Ali Yavuz, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.