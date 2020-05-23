Galatasaray'da Belhanda gidiyor, o geliyor!

Younes Belhanda'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın yerini tanıdık bir isimle dolduracak. Öyle ki Galatasaray yönetimi teklif edilecek rakamı da belirledi.

Gelecek sezon yenilenmiş kadrosuyla daha da güçlenmek isteyen ve transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, 10 numaralı formayı tanıdık bir isme vermeyi hedefliyor. Younes Belhanda'nın inişli çıkışlı performansı ve aldığı yüklü maaş sebebiyle yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.

Faslı yıldızı satış listesine koyan Galatasaray yönetimi corona virüsünün getirmiş olduğu maddi krizden en az hasarla çıkma yolunda ilk adımı atmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 10 numara arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar Süper Lig'in yıldızının peşine düştü.

Galatasaray, Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Anastasios Bakasetas'ı transfer hedefi olarak belirledi. Alanyaspor'a sezon başında AEK Atina'dan 700 bin euro gibi cüzi bir bedelle transfer olup patlama yapan Anastasios Bakasetas sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

BAKASETAS İÇİN 2.5 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi Yunan maestro Bakasetas için 2.5 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

26 yaşındaki Yunan orta saha, Belhanda'nın satışı sonrası bu bölgeye monte edilecek. Bu sezon Süper Lig'de 26 haftanın tamamında forma giyen Yunan maestro Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 karşılaşmada boy gösterdi.

Bakasetas toplam 33 maçta 10 gol, 5 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

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