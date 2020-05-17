Galatasaray'da Belhanda gidiyor, golcü yıldız geliyor...

Bir yandan ligin kalan 8 haftalık bölümüne konsantre olan Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Menacerler tarafından kulübe pek çok isim önerilirken, bu oyunculardan biri de Mario Mandzukic... Ocak ayında Juventus’tan ayrılıp Al Duhail’e giden 33 yaşındaki Hırvat forvet, Katar’da mutsuz ve Avrupa’ya dönmek istiyor. 1 yıl daha Al Duhail ile sözleşmesi bulunan Mandzukic konusunda takas opsiyonu ortaya çıktı. Öyle ki, Suudi Arabistan basınına göre Katar kulübü de Galatasaray’ın 10 numarası Belhanda’nın peşinde ve bu transferde oldukça inatçı. Haberde, Al Nasr ve Al Ittihad’ın listesindeki Belhanda ile bir Çin kulübünün de ilgilendiği ancak Al Duhail’in bir adım önde olduğu vurgulandı. Galatasaray’ın 10 milyon Euro bonservis talep ettiği yazıldı.
Maliyet yüksek olmazsa...
Ancak Fatih Terim’in Mandzukic’i istemesi halinde, Hırvat yıldız artı para formülüyle Belhanda gidebilir. Falcao’nun kulüpteki geleceğine göre yıldız forvetin transferiyle ilgili karar verecek olan Galatasaray’da, maliyetin yüksek olmaması durumunda Kolombiyalı futbolcu varken dahi Mandzukic alınabilir. Nitekim Cim Bom’da yedek forvet Andone sezon bitiminde gidiyor, elde golcü olarak sadece Falcao ve Adem Büyük kalıyor.
Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.
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