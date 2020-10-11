Galatasaray'da Belhanda antrenmanda yer almadı

Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda core ve üst gövde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, core ve üst gövde kuvvet çalışmaları yapılan antrenmanda takımla beraber yer aldı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde salonda çalıştı.
Başkan Mustafa Cengiz ve kulüp resmi sitesinin 'hedef göstererek' açıklama yaptığı iki isimden biri olan Belhanda, ayak bileğinde ağrı sebebiyle antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Sörloth'un takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'da bazı yöneticiler Cavani, Pato, Mandzukic gibi isimlerin transfer edilmesini istedi. Başkan Ağaoğlu ise asla böyle bir transfer yapmayacağını, kendisinden önceki yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini söyledi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için Denizlispor, Yeni Malatya ve G.Birliği maçının çok önemli olduğu, olası kötü sonuç durumunda efsane isimle yolların ayrılabileceği öne sürüldü.
Galatasaray'da Alanyspor maçı çalışmaları, Milli takımdaki eksikler eşliğinde devam ederken, gündemdeki 'hedef isimlerden' Belhanda idmana katılmadı.
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım 3. maçında Rusya ile deplasmanda karşılaşacak. Rusya maçıyla çıkışa geçmeyi hedefleyen A Milli Takımımızın maçı bugün 21:45'te oynanacak.