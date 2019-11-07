Galatasaray'da bazı yerli futbolcular forma adaletsizliği sebebiyle takımdan ayrılmak istiyor

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de oynanan kötü futbol ve yaşanan puan kayıpları sonrası genelde tecrübeli oyuncularına sert mesajlar gönderdiği gibi Ç.Rizespor maçında Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Emre Mor gibi öğrencilerine formayı veren Fatih Terim’in Real Madrid karşısında sakatlığı bulunan Şener hariç bu isimleri yedek kulübesinde oturtması dikkatlerden kaçmadı.

YERLİ FUTBOLCULARIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADIKLARI TOPLAM SÜRE 132 DAKİKA

Şener Özbayraklı’nın sakat olması sebebiyle dün gece yine Mariano’yu ilk 11’e yazan Fatih Terim’e ‘Nagatomo sağ beke çekilseydi solda Emre Taşdemir olabilirdi, Emre bunlardan daha mı kötü oynayacaktı’ eleştirileri yöneltilirken, tecrübeli teknik adamın yerli oyuncularına güvenmemesi ise ayrı bir tartışma konusu oldu. Madrid deplasmanında yine Marcao, Feghouli, Lemina, Seri, Mariano, Nagatomo gibi isimlere sarılan Terim’in Ç.Rizespor maçında şans tanıdığı Türk futbolcuları görmezden gelmesi takım içerisinde huzursuzluğa yol açtığı öğrenilirken, forma adaletsizliği yüzünden bazı isimlerin Ocak ayında Galatasaray’dan ayrılmayı kafasına koyduğu ifade edildi.

İşte yerli futbolcuların Şampiyonlar Ligi'nde görev alma süreleri...

Adem Büyük: 3 dakika

Emre Mor: 45 dakika

Ömer Bayram: 83 dakika

Şener Özbayraklı: 1 dakika

Ahmet Çalık: -

Jimmy Durmaz: -

Emre Taşdemir: -

Selçuk İnan: -