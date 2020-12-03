Galatasaray'da başantrenörlük görevine Ömer Uğurata getirildi

Galatasaray Kulübü, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından Ömer Uğurata ile anlaşma sağladı. Ertuğrul Erdoğan'ın yardımcılığını yürüten ve Erdoğan ile yollar ayrıldıktan sonra geçici başantrenörlük görevini üstlenen Ömer Uğurata, sezon sonuna kadar sarı kırmızılı takımın başında olacak.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevi için, şimdiye kadar takımımızda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Ömer Uğurata ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Ömer Uğurata'ya başantrenörlük görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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