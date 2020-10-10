Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. İdmanda, yenilenme çalışmaları üzerinde duruldu.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Forvet takviyesi için yaz transfer döneminin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan Nikola Kalinic'in Siyah-Beyazlılara transferinin neden yattığı ortaya çıktı! Hırvat golcü 2,5 milyon euro maaşa ek olarak; 1,5 milyon euro imza parası, maç başı 3 bin euro, 10'un üzeri her gole 5 bin euro, Süper Lig şampiyonluğu halinde 1 milyon euro, Türkiye Kupası şampiyonluğu için 500 bin euro, 5 business uçak bileti, ev, telefon ve iki özel araç talep ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar, 3-2 sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanan BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında 1 gol kaydeden sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, bordo-mavili kulübe transfer olma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
VakıfBank Spor Kulübü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel şarkı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına izin verildiğini açıkladı.